Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 3 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa’da Ortaköy bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde, zanlının 19 Nisan 2024 tarihinden itibaren 655 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, dün sabah itibarıyla zanlı hakkında ihraç işlemlerinin başlatıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.