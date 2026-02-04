Polis memuru Ahmet Sinanoğlu, mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 03.15 sıralarında Lefkoşa’da Osman Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânı önünde, A.S., D.D. ve F.B.K.’nin bir taraf, A.T. ile biri kadın biri erkek toplam 3 kişinin diğer taraf olduğunu, aralarında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyledi. Polis, tarafların birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurup bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık çıkardıklarını belirtti.

Polis, kavga sırasında A.S., D.D. ve F.B.K.’nin, A.T.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, A.T.’nin sağ göz çevresinde çökme kırığı oluşması nedeniyle vahim zarara uğradığını aktardı.

Polis, A.T.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu edildiğini, zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre zarfında olayla ilgili 3 adet kamera görüntüsünün incelendiğini anlattı. İncelenen görüntülerde, üç zanlının müştekinin etrafında bulunduğu, A.T.’nin gözünü tutarak yere eğildiği ve yine gözünü tutarak olay yerinden ayrıldığının görüldüğü ifade edildi. Diğer şahısların ise kavgayı ayırmaya çalışan kişiler olduğu belirtildi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, D.D. ve F.B.K.’nin öğrenci, A.S.’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tüm zanlıların yurt dışına çıkışını yasakladı. Yargıç, A.S. için iki kefilin 800 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına; D.D. ve F.B.K. için ise 80’er bin TL nakit teminat yatırmalarına ve haftada iki gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.