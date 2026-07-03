Lefkoşa’daki ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü'nde 08.00–12.30 saatleri arasında yapılacak yoklamaya meşru mazareti olmadan katılmayanlar yoklama kaçağı sayılacak, haklarında yasal işlem yapılacak ve bedelli/özel statü hakkını kaybedecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'dan yapılan duyuruda, bedelli askerlik başvurusu yapanlarla kendilerine çağrı pusulası tebliğ edilen yükümlülerin yoklamaya KKTC kimlik kartı, doğum kayıt belgesi, çift uyruklular için T.C kimlik kartı ve vukuatlı nüfus kayıt örneği, pasaport, Polis Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden alınacak giriş–çıkış belgesi, bedelli askerlik ücretinin yatırıldığına dair dekont ve sağlık problemi olanlar için ilgili raporlarla birlikte katılması gerektiği belirtildi.

Duyuruda, radyo, televizyon ve basın yoluyla yapılan açıklamaların Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yazılı tebligat hükmünde olduğu vurgulanarak, meşru mazereti olmaksızın yoklamaya katılmayanların yoklama kaçağı sayılacağı, haklarında yasal işlem yapılacağı ve bedelli/özel statü hakkını kaybedecekleri ifade edildi.

Yükümlülerin duyuru metnine ve detaylı bilgilere mucahit.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği de kaydedildi.

Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü iletişim bilgileri şöyle:

Telefon Numaraları: 6126523, 6126524, 6126525, 6126526, 6126527-8-9

Belgegeçer : 0392 228 66 63

E-posta: [email protected]