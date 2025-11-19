Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu, ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, sonuçların beklendiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğini araştıracaklarını kaydetti.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis, 15.11.2025 tarihinde Lefkoşa’da saat 18:30 raddelerinde Kemal Deniz Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi ekiplerinin devriyede oldukları esnada şüpheli hareketler sergileyen zanlının üzerinde yapılan arama neticesinde tasarrufunda şeffaf poşet içerisine sarılı vaziyette yaklaşık 28 gram ağırlığında Hint Keneviri türü Uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Busa Bağrıkara olguları aktardı.

