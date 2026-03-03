Kuzey Kıbrıs Karting Derneği'nin (KKKD) organize ettiği kupa yarışı 1 Mart Pazar günü Cemsa Sporting Center’de yapıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre, yarış Motul North Cyprus ana sponsorluğunda, “Motul 2026 Kuzey Kıbrıs ROK Cup Karting Şampiyonası” öncesi düzenlendi.

Bin 400 metre uzunluğundaki RC1 pist şeklindeki yarış, "Mini", "Junior" ve "Senior" kategorilerinde yapıldı.

Mini kategoride, Asil Özbahadır birinci; Reşat Altınör ikinci; Junior kategoride Mustafa Topcu birinci; Eren Ortaç ikinci, Ateş Karalım üçüncü; Senior kategoride ise Niyazi Özçınar birinci; Yaroslav Malakov ikinci ve Demir Göksan üçüncü oldu.

Başbakanlık ana sponsorluğunda, Spor Dairesi Müdürlüğü, Güven Sigorta, Motul North Cyprus, Cemsa Sporting Center ve Near East Bank katkılarıyla yapılan yarışın ardından SK Karting Akademi sporcuları gösteri sürüşü yaptı.

Ödül töreninde dereceye giren sporculara kupaları Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer tarafından takdim edildi.