Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bugün görüşülen iki ayrı ara emri duruşmasında, davacı Emek-İş Sendikası’nı temsilen Şefik Aşçıoğulları, Eda Aşan, Cansu Nazlı ve Serkan Mesutoğlu hazır bulundu.

Duruşmaların ardından DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali ile Avukat Cansu Nazlı basın açıklaması yaparak süreç hakkında bilgi verdi.

- Kolozali: “Yasalar sadece işçiler için değil, işvereni de bağlar”

DEV-İŞ Başkanı Semih Kolozali, grevin bugün 26’ncı gününde olduğunu belirterek, mahkemenin verdiği ara emriyle birlikte mücadelelerinin daha güçlü şekilde süreceğini söyledi.

İşverenin “hukuk tanımaz ve yasa dışı” olarak nitelendirdiği uygulamalarına rağmen çalışanların birlik içinde grevi sürdürdüğünü ifade eden Kolozali, açılan iki ayrı ara emri davasının bugün görüşüldüğünü kaydetti.

Kolozali, yaşanan sürecin hem 26 gündür devam eden hak arayışlarının hem de yaşandığını savundukları hukuksuzlukların bir parçası olduğunu belirterek, mahkemenin kararıyla yasaların yalnızca işçileri değil işvereni de bağladığının teyit edildiğini söyledi.

- “Çözüm yeri mahkeme koridorları değil, masadır”

Sürecin başından bu yana diyalog çağrısı yaptıklarını belirten Kolozali, sorunun çözüm yerinin mahkeme koridorları ya da “kaçak ve yasa dışı yollar” olmadığını, hukuki çerçevede müzakere masası olduğunu ifade etti.

Grev nedeniyle oluşan zarardan memnun olmadıklarını da dile getiren Kolozali, en sağlıklı ve olumlu çözümün, işçilerin haklarını alacağı ve işverenin üretime döneceği bir uzlaşıyla mümkün olacağını söyledi.

- Nazlı: “Emekçilerin verdiği mücadele mahkeme tarafından ilk nazarda haklı bulundu”

Cansu Nazlı ise, Ektam emekçilerinin sahada verdiği mücadelenin mahkeme tarafından ilk nazarda haklı bulunduğunu belirtti.

Meseleyle ilgili iki dava ikame edildiğini ve her iki dava kapsamında ara emri talebinde bulunulduğunu kaydeden Nazlı, davalardan birinde hem işveren şirketin hem de Çalışma Bakanlığı’nın davalı olduğunu ifade etti.

Nazlı, bu dava kapsamında, yapılan fesih bildirimlerinin yasaya, usule, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz sayılması yönünde geçici ara emri temin edildiğini aktardı.

39 kişinin sendikalı olduğu için işten çıkarıldığı, bunun haksız ve yasalara aykırı olduğunu mahkemenin ilk nazarda uygun gördüğünü dile getiren Nazlı, bunun “yasaya aykırı olduğundan işleme konmaması gerektiği yönünde” emir verdiğini dile getirdi.

Mahkemenin bu dava altında 12 Mart'a kadar geçerli olacak bir geçici ara emri verdiğini belirten Nazlı, “Bu süreye boyunca ve grevin geçerliliği mahkeme tarafından tespit edildiğinden, işveren herhangi bir şekilde başka işçi getirerek işlerin yapılmasıyla ilgili grev kırıcılığı yapamayacaktır.” diye konuştu.

Nazlı, ikinci davanın ise işten durdurulanlar arasında derhal işine son verilen bir işçinin açtığı dava olduğunu belirtti.

Bu davada da fesih işleminin yasaya, Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle geçersizliğine ilişkin ara emri talep edildiğini ifade eden Nazlı, mahkemenin bu dava kapsamında da 12 Mart’a kadar geçerli geçici ara emri verdiğini söyledi.