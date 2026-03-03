Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’ni (Kar-İş) ziyaret ederek taşımacılık sektörünün sorunlarını dinledi.

Ziyarette İncirli’ye CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ile milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Filiz Besim, Sami Özuslu, Devrim Barçın, Fide Kürşat, Ürün Solyalı ve Biray Hamzaoğulları eşlik etti.

İncirli: Ülke yönetilemiyor, sektörler yalnız bırakıldı

Ziyarette konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, mevcut hükümetin ülkeyi yönetmekte yetersiz kaldığını söyleyerek, hemen hemen her sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti. Ekonomik belirsizlik, artan maliyetler ve plansızlık nedeniyle taşımacılık başta olmak üzere birçok alanda sürdürülebilirliğin zedelendiğini belirten İncirli, “Hükümet, sorunları dinlemek yerine görmezden gelmeyi tercih ediyor. Toplu taşımacılık gibi doğrudan halkı ilgilendiren bir alanda dahi kapsamlı ve kalıcı bir politika ortaya konmuş değil” dedi.

Hükümetin uzun süredir toplumun gerçek gündeminden koptuğunu belirten İncirli, sektörel istişare mekanizmalarının işletilmediğini ve paydaşların karar alma süreçlerine dahil edilmediğini kaydetti. Olası erken genel seçim hakkında da konuşan İncirli, CTP’nin tek başına iktidara gelmesinin ardından toplu taşımacılık alanında planlı, denetlenebilir ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturacaklarını ifade etti.

İncirli, Kar-İş temsilcileriyle yapılan toplantıda; yakıt maliyetleri, araç yenileme destekleri, ruhsat ve izin süreçleri, denetim mekanizmaları ile sosyal güvence konularında atılabilecek somut adımları paylaştıklarını belirterek, “Toplu taşımacılık kamu hizmetidir. Bu alanı kaderine terk eden bir anlayışı kabul etmiyoruz. Sektörle birlikte, ortak akılla çözüm üretmeye hazırız” dedi.

Topaloğlu: Sektörün beklentilerini CTP ile paylaştık

Toplantıda söz alan Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, taşımacılık sektörünün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sektörde yaşanan çeşitli sıkıntılara dikkat çeken Topaloğlu, taşımacıların karşı karşıya olduğu koşulların her geçen gün daha da zorlaştığını ifade etti.

Toplu taşımacılığın ülke genelinde önemli bir hizmet alanı olduğunu belirten Topaloğlu, sektör temsilcilerinin beklenti ve taleplerini heyetle paylaştıklarını söyledi. Taşımacıların yaşadığı sorunların diyalog ve iş birliği içerisinde ele alınmasının önemine işaret eden Topaloğlu, çözüm noktasında tüm paydaşların katkısının değerli olduğunu dile getirdi.

Görüşmede sektörün genel durumu, mevcut uygulamalar, ‘T’ izinleri ve geleceğe yönelik beklentiler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Ziyaret, sektörle temasların sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması temennisiyle tamamlandı.