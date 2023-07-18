Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 14–17 Temmuz 2023 tarihleri arasında, İskele’de bölgesinde, bir iş yerinin bahçesine izinsiz olarak girildikten sonra, bahçe içerisinde muhafaza edilen toplam 75 adet 10 kg’lık dolu tüp gaz çalındığı belirtildi.

Olay, polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 26 yaşındaki T.Ç. ve bağlantısı olduğu tespit edilen 17 yaşındaki R.E. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında ayrıca, çalınan söz konusu 75 adet tüpü, Gazimağusa’da piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilen market işetmecisi 43 yaşındaki A.Ç.’nin de tutuklandığı açıklandı.

Polisin soruşturması sürüyor.