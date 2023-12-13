Geleceğimiz olan çocuklarımızın her açıdan gelişimine katkı sağlayacak birçok faaliyete destek sağlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) sosyal faydanın hedeflendiği faaliyetlere umut olmaya devam ediyor.

Çocukların hayal gücünü genişletmek, yapabileceklerinin ötesinde hareket etmelerini sağlama gayesiyle Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Gizli Dünya” Ada Yolculuğu isimli oyun, çok sayıda bölgede de sergileniyor.

Sergilenen oyuna bağlı olarak oluşturulan ve tiyatronun önemini, oluşum aşamalarını anlatan Çocuk Tiyatro Gazetesi Evkaf’ın katkılarıyla basılarak oyunu izleyen tüm çocuklara dağıtılmaya devam edecek.

Turneler sonucunda binlerce çocuğa ulaşan tiyatro oyunu ve gazeteler, çocuklara sadece masal okumanın keyfini değil aynı zamanda hayal kurmanın önemini de hatırlatmaktadır.