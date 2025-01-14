Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06-07.01.2025 tarihleri arasında, Alsancak’ta A.V.(E-45)’nin, bir kumarhaneden yüklü miktarda alacağı olduğu ancak, konu kumarhaneye olan toplam 820.000 TL borcundan dolayı alacağının bloke edildiği, borcunu kapatması halinde alacağını tahsil edebileceği ve parayı kendisine geri iade edeceği yönünde bir şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra, konu şahsın H.B.G.(E-21)’ye ait banka hesabına 820.000TL para havale etmesini sağlamak suretiyle, konu parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen ve aranmakta olan A.V. ile H.B.G. tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.