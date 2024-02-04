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Soruşturma devam ediyor.

Polis Basın Bülten'inde yer alan bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Mustafa Kemal BORA (E-83), Mutluyaka-Mormenekşe köyleri arasında bulunan çiftlik evindeki garaj damında yapılan izolasyon işini kontrol etmek maksadıyla ahşap merdivene çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu zemin üzerine düşerek yaralandı.

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