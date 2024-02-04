Polis Basın Bülten'inde yer alan bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Mustafa Kemal BORA (E-83), Mutluyaka-Mormenekşe köyleri arasında bulunan çiftlik evindeki garaj damında yapılan izolasyon işini kontrol etmek maksadıyla ahşap merdivene çıktığı sırada, merdivenin kayması sonucu zemin üzerine düşerek yaralandı.
Bora, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde kaburga kemiklerinde kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, Cerrahi Serviste müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.