Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, olguları aktardı. Polis memuru, alınan ihbar üzerine 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde zanlıya ait ikametgahta arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan arama sonucu kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, zanlının sorgulamak amacıyla Lefkoşa Adli Şubeye götürüldüğünü, yapılan muhaceret kontrolünde 2 Şubat 2021 tarihinde ülkeye 60 günlük öğrenci vizesiyle geldiğini ancak ileri işlem yaptırmadığı için 2 Nisan 2021 tarihinden beri yani 862 gündür KKTC’de izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.