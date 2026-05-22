Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetmişti.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.

Bordo-mavililer, müsabakayı kazanarak 10. kez Türkiye Kupası'nda zaferi elde etti.

Trabzonspor, Konyaspor karşısında Türkiye Kupası'nda 18. kez final oynadı.

Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 'nı müzesine götüren taraf oldu.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ve 79 (P) dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'un sayısı ise 50. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

