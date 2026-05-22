Futbolda 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.
Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 18 ve 79 (P) dakikalarda Paul Onuachu kaydetti. Konyaspor'un sayısı ise 50. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.
Konyaspor'da Enis Bardhi, 58. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
KUPADA ŞAMPİYON TRABZONSPOR
Bu skorun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
TRABZONSPOR'UN 10. ZAFERİ
Trabzonspor, Konyaspor karşısında Türkiye Kupası'nda 18. kez final oynadı.
Bordo-mavililer, müsabakayı kazanarak 10. kez Türkiye Kupası'nda zaferi elde etti.
Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaşmıştı.
Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetmişti.