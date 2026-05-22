KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Şampiyonası’nın 2. gününde önemli bir başarı geldi. Federasyonun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa 800 metre branşında yeni büyükler rekorunu kırdı.

Ada 800 metre branşında elde ettiği 2:09.61’lik derece ile kendisine ait 2:18’lik rekoru kırmış oldu. Genç yetenek bu derece ile 2:09’luk Dünya U20 barajını geçmeye biraz daha yaklaştı. Yarışın ardından düzenlenen törende Ada rekor bandını takarken federasyon başkanı Ferhat Sakallı ve sporcunun antrenörü Hasan Maydon da törende yer alarak adayı tebrik etti.