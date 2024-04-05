Bakanlar Kurulu, 26 Mart’ta yaptığı toplantıda, kamu çalışanlarının 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki 1,5 günlük sürede idari izinli sayılmalarına karar vermişti. 8 Nisan Pazartesi ile arife güne denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi ve 3 gün sürecek bayramın ardından gelen hafta sonuyla bayram tatili 9 güne çıkarılmıştı.

Başbakan Ünal Üstel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, bayram öncesindeki 1 buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıklamış ve Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etmişti.