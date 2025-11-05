Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“03.11.2025 tarihinde, Acil Durum Hastanesi ek binası çocuk acil servisinde 9 yaşında C.O.A.’nın vefatı ile ilgili olarak Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi ivedilikle bir araştırma yapıp bakanlığa rapor vermesi hususunda görevlendirilmiştir.

Söz konusu iddialarla ilgili hazırlanacak rapor kapsamında, taraflardan yazılı ifadeler alınacak, kamera kayıtları ve hasta dosyası detaylı bir şekilde incelenecektir.

Nalbantoğlu Hastanesinde otopsi tamamlanmış olup, kesin ölüm nedeni belirlenmesi ve net karara varılması, detaylı örneklemeler yapılması adına ileri tetkik için Türkiye Cumhuriyeti Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir.

Hayatını kaybeden çocuğumuzun ölüm sebebinin bilinmesi kamuoyu vicdanının aydınlatılması için büyük önem taşımaktadır. Detaylı bir şekilde araştırmalar titizlikle yürütülmektedir. Çıkan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bilinmesini isteriz ki idari araştırma ve kati ölüm sebebinin belirlenmesi sonrası gereken tüm adımlar atılacaktır. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet tüm ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”