Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 15.12.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Dörtyol’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Dörtyol Polis Karakolu ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan R.T. (E-59)’nin kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, söz konusu şahsın tasarrufunda eski eser niteliğinde olduğuna inanılan bir adet taş çapa bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.G. (E-72) tutuklandı.