Meteoroloji Dairesi, dün akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmur ve yarından sonra hava sıcaklığının dört derece artmasının beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 16 – 22 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı bugün ve yarın iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19; diğer günlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Hava bugün parçalı bulutlu akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif sağanak yağmurlu, yarın ile perşembe az bulutlu, cuma ile cumartesi parçalı bulutlu, pazar ile pazartesi parçalı ve çok bulutlu olacak.

Bölge periyodun ilk iki günü alçak basınç sistemi, diğer günlerde ise yüksek basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rüzgar ise periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.