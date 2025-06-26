Daire’den yapılan açıklamaya göre toplantı, meslek seçimi ve eğitim alacakları üniversiteyi belirleme süreçlerinde; öğrencilere rehber olmak ve onlara iyi bir yol haritası sunabilmek adına 12. sınıf öğrencilerinin velilerine yönelik yapıldı.

Toplantıda Daire Müdürü Behcet Çelebi ve Uzman Ülkü Beyoğlu ailelere bilgilendirme yaptı.

Toplantıda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bursları, uluslararası öğrenci kontenjanları, yabancı uyruk (YU) numarasının nasıl alınacağı, bölüm ve üniversite araştırmasının nasıl yapılacağı, üniversitelerin kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru tarihleri gibi konular ele alındı, sorular cevaplandı.

Daire Müdürü Çelebi, kapanış konuşmasında; kurallara uygun şekilde yapılacak olan başvuruların ileride doğabilecek olan sıkıntıları engelleyeceğine değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan protokollerin önemine dikkat çekti. Çelebi, tüm öğrencilere başarılar diledi.