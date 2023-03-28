Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, AB ülkelerinin toplam doğal gaz tüketimleri, Ağustos 2022-Ocak 2023 döneminde önceki yılların aynı dönemindeki ortalamanın yüzde 19,3 altına indi.

Bu önlemle, AB ülkeleri yıllık yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu hedefliyor.

Mevcut uygulama, 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihleri için geçerliydi.

AB Konseyi, gaz talebini geçmiş 5 yıl ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini içeren acil durum tedbirinin 12 ay daha uzatılmasına yönelik düzenleme teklifini üye ülkelerin onayladığını bildirdi.

Toplantıda, kış dönemine hazırlık için üye ülkelerin doğal gaz talebini yüzde 15 düşürme tedbirinin devamı ele alındı.

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