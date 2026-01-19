BBC’nin haberine göre Starmer "Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland halkı ve Danimarka Krallığı karar verebilir" diye konuştu.

ABD'nin getireceği gümrük vergisine aynı şekilde yanıt verip vermeyecekleri sorulduğunda ise Starmer, müttefiklerin birbirlerini gümrük vergileriyle tehdit etmesinin yanlış olduğunu vurgulayarak: "Ticaret savaşı İngiltere'nin çıkarına değil ve benim amacım da işin o noktaya gelmesini engellemek." dedi.

Donald Trump'ın, Danimarka'nın özerk bölgesi Grönland'ı ABD'ye vermesi talebinin ardından aralarında İngiltere'nin de yer aldığı sekiz ülke Avrupa ülkesi Grönland'a ve Danimarka'ya desteklerini açıklamış, bunun üzerine Trump 1 Şubat'tan itibaren bu ülkelere yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini, bunun Haziran'da yüzde 25'e çıkarılacağını duyurmuştu.

19 Ocak'taki açıklamasında, ABD'li üst düzey yetkililerle her gün iletişim halinde olduklarını söyleyen Starmer, "Biz yakın müttefikleriz, yakın ortaklarız" dedi ve ABD'yle ilişkilerini "sonuç odaklı, yapıcı ve güçlü" tutmayı istediklerini ekledi.

-Trump'tan Norveç'e mektup: Artık sadece barış odaklı düşünmüyorum

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere'ye bir mektup gönderen Trump ise "Sekizden fazla savaşı durdurmuş olmama rağmen ülkenizin bana Nobel Barış Ödülü vermeme kararı nedeniyle, artık sadece barış odaklı düşünmek zorunda hissetmiyorum" diyerek ekledi: "Barış düşüncesi hala baskın olsa da artık ABD için neyin iyi ve doğru olduğunu da düşünüyorum."

Trump göreve başladığından beri Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini söylese de Nobel Komitesi 2025'teki ödülü Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado'ya vermişti.

Trump'ı Venezuela'ya düzenlediği bir operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirip yargılamak üzere ABD'ye götürmesinin ardından, Machado geçen hafta ödülünü Trump'a vermişti.

-Avrupa ülkelerinden yanıtlar… Danimarka Başbakanı: “Şantaja boyun eğmeyeceğiz”

Trump'ın gümrük vergisiyle tehdit ettiği diğer ülkeler Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'ydı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa ülkelerinin destek mesajlarına teşekkür ederek "Avrupa şantaja boyun eğmeyecek" dedi.

Frederiksen, Avrupa topluluğunu yaratan temel değerlere bağlı kalmanın önemini vurguladıktan sonra, Kuzey Buz Denizi'nin güvenliğinin ABD ile ortak çıkarları olduğunu söyledi ve "Çatışma değil işbirliği istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da bu tehdidin "kabul edilemez" olduğunu söyledi, "hiçbir tehdit bizi sarsamaz" dedi.

Macron, gümrük tehditlerine kıta çapında yanıt verilmesi için çalıştıklarını da ekledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise "Şantaja boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Grönland ve Danimarka'da 17 Ocak Cumartesi günü binlerce kişi, ABD'nin önerdiği devralma planını protesto etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Toprak bütünlüğü ve egemenlik, uluslararası hukukun temel ilkeleridir. Gümrük vergileri, transatlantik ilişkileri zedeleyecek ve tehlikeli bir düşüş sarmalına yol açacaktır" dedi.