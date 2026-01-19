Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı davanın dördüncü duruşmasına 15 dakika ara verildi. Aranın ardından avukatlar dinlenilmeye devam edecek.

-Aileler

Duruşmada konuşan Serin İpekçioğlu’nun babası Sertaç İpekçioğlu, “Ne söylesek bir şey değişeceğini düşünmüyorum. Ölümün bedelinin olmadığını görüyoruz. Vicdan sahibi ve bu ülkeyi seviyorsanız olası kastla yargılarsınız” dedi.

Serin İpekçioğlu’nun annesi Pervin İpekçioğlu da, savcılık mütalaasının sonuç kısmına katılmadığını belirterek, davaların birleştirilerek, görülmesi gerektiğini söyledi.

Binanın kusurlarını anlatan İpekçioğlu, “Binanın taşıyıcı sistemini zayıflatmak için her türlü müdahale yapıldığı ortadaydı. Kusurlar ortadayken bilinçli taksir iddiaları hukuken boşa düşmüştür. Adalet basmakalıp kararlara sığmaz” diye konuştu.

Sanıkların olası kastla yargılanıp, tutuklanmasını talep eden İpekçioğlu, “Bu sanıklar eninde sonunda olası kastla ceza alacak. Adalet öyle veya böyle bir şekilde sağlanacak” dedi.

-Turan

Avukat Mehmet Eren Turan ise, esasa ilişkin taleplerini iletti, savcının ortaya koyduğu eylemlere katıldıklarını ancak sanıkların eylemlerine ilişkin vasıflandırmaya katılmadıklarını kaydetti.

“Sanık öngördüğü neticeyi gerçekleştiriyorsa olası kastla yargılanmalı” diyen Turan, sanıkların attıkları imzalarla öngördükleri neticeyi kabullendiğini söyledi.

Bu davanın en önemli kısmının, sahte ruhsatlarla meskenden otele çevrilmesi olduğunu ifade eden Turan, “Binanın görevinizi ihmal ederek, yönetmeliklere aykırı yapılmasına izin veriyorsanız, o zaman binanın yıkılmasının risklerini artırıyorsunuz” dedi.

Binanın yapımının 75’le başlayıp, 95 yönetmeliğiyle devam ettiğini dile getiren Turan, “Bu durumda ruhsat tamamen hükümsüz hale geliyor” vurgusu yaptı.

Yönetmeliklerde beton kalitesinin değiştiğini, binaya asansörler konulduğunu ifade eden Turan, “Statik hesaplamalar yapılmamış. Binaya kaçak katlar, tabliyeler eklenmiş. Bina zaten yıkılacak duruma getirilmiş” dedi.

Yıkılması gereken binaya üç ay sonra İskan belgesi veriliyorsa bunun neticenin öngörüldüğünü ortaya koyduğunu kaydeden Turan, “3. Ağır Cezadaki davada bu dosya yoktu, vasıflandırmayı bilinçli taksir olarak yapmak bize göre mümkün değil. Sanıklar, otel sahipleri kadar sorumludur” diye konuştu.

72 kişinin öldüğü bir bina için verilen cezaların adalet duygularını sarstığını söyleyen Turan, olası kastla yargılama yapılmayacaksa ve bilinçli taksirden ceza verilecekse de en ağır cezanın, yasal indirimden esirgenerek, verilmesini talep etti.

Ardından duruşmaya 15 dakika ara verildi. Aradan sonra avukatlar dinlenilmeye devam edecek.