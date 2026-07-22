Dünya etrafındaki aktif ve pasif uydu sayısının son altı yılda iki katından fazla artarak 18 bini aşması, yörüngedeki alanların daralmasına ve olası kazaların istatistiksel olarak daha muhtemel hale gelmesine yol açıyor.

Bu tehlikeyi azaltmayı hedefleyen Federal İletişim Komisyonu, uydu işletmecilerinin anlık konum verilerini paylaşmalarını zorunlu kılacak yeni bir düzenleme paketini oylamaya hazırlanıyor.

Söz konusu kurallar, yörüngedeki araçların daha hassas takibini sağlayarak kaza risklerini önceden tespit etmeyi amaçlıyor.

Kongre ile iletişim komisyonu arasında yetki çatışması

Sunulan güvenlik tedbirleri sektör genelinde kabul görse de düzenlemenin hangi kurum tarafından yürütüleceği konusu ciddi bir siyasi anlaşmazlık yaratıyor.

Komisyon, radyo frekanslarını yönetme yetkisine dayanarak yıllardır uyduları denetleyen ana merci konumunda bulunuyor.

Buna karşın ABD Kongresindeki bazı yasama üyeleri, komisyonun uzay trafiğini veya güvenlik protokollerini düzenleme yetkisinin bulunmadığını savunuyor.

Siyasiler, bu denetim alanının doğrudan Ticaret Bakanlığına devredilmesi gerektiğini belirterek komisyonun oylamayı ertelemesini talep ediyor.

Sektör temsilcilerinden kurallara ve yeniliklere destek

Düzenleme belirsizliği sürerken, uzay sektöründeki şirketler artan uydu trafiği karşısında zaman kaybedilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Tasarı, yalnızca veri paylaşımı zorunluluğu getirmekle kalmıyor; aynı zamanda uydu onay süreçlerini modernleştirerek bürokrasiyi azaltmayı ve maliyetleri düşürmeyi de vaat ediyor.

Özellikle yeni kurulan küçük girişimler, eskiyen denetim sistemlerinin esnetilmesini ve süreçlerin hızlandırılmasını uzay sanayisinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriyor.