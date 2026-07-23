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Bakanlık uçağın modeline dair açıklama yapmazken, Telegram kanallarında düşen uçağın Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait beşinci nesil Su-57 tipi savaş uçağı olduğu iddia ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Pilotun hayati tehlikesi yok. Uçak ıssız bir yere düştü. Yerde yıkım yok." ifadelerine yer verildi.

İlk belirlemelere göre uçağın kaza kırıma uğradığı belirtildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre kaza, Moskova bölgesinde yer alan Zvenigorod yakınlarında gerçekleşti.

Rusya'ya ait bir savaş uçağı eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştü.

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