CNN'in haberine göre, İç Güvenlik Bakanı Noem, Washington'da bir restoranda başına gelenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Pazar günü bir restoranda yemek yediği sırada çantasının çalındığını doğrulayan Noem, olayın henüz çözülemediğini belirtti.

Olaya ilişkin konuşan bir güvenlik yetkilisi, Noem'in çantasını çalan cerrahi maskeli bir erkek şüphelinin güvenlik kameralarına takıldığını kaydetti.

Noem'in çalınan çantasında sürücü belgesi, ilaçları, ev anahtarı, pasaportu, makyaj çantası ve Bakanlık giriş kartının yanı sıra yaklaşık 3 bin dolar nakit para olduğu belirtildi.

Eski bir gizli servis personeli olan Jonathan Wackrow ise bu durumun "güvenlik açığı" olduğunu savunarak yetkililer tarafından tam kapsamlı soruşturulması gerektiğine işaret etti.