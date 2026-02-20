Küba'da ABD ambargosu nedeniyle yaşanan yakıt krizi derinleşiyor. Kübalılar, uzun süren elektrik kesintilerine çözüm arayışında. Çareyi de güneş enerjisinde buldular.

Çatılara güneş panelleri, temel ihtiyaçları karşılamanın bir yolu. Son günlerde çatı sistemlerine yoğun bir ilgi var.

Şubat ayı başlarında hükümet, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonraki 1990'lardaki "özel döneme" benzetilen krize yanıt olarak acil durum önlemleri açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Oscar Perez-Oliva Fraga, hükümetin önceliğinin büyük ölçüde güneş enerjisi parklarının inşasına devam etmek olacağını söyledi.

KÜBA'DAKİ YAKIT KRİZİ

Küba'nın en büyük yakıt tedarikçisi Venezuela'ydı. Ancak ABD'nin Venezuela Lideri Nicolas Maduro'yu devirmesinin ardından bu ülkeden Küba'ya petrol sevkiyatı tamamen durdu.

Meksika da ABD'nin ek vergi tehdidi üzerine Küba'ya petrol sevkiyatını durdurmak zorunda kaldı.

Yakıt sıkıntısı, son yıllarda dönüşümlü elektrik kesintileri, gıda kıtlığı ve ekonomik durgunlukla karşı karşıya kalan ada ülkesi için hayatı daha da zorlaştırdı.

Mart ayında uluslararası bir yardım organizasyonunun Küba'ya insani yardım ulaştırması bekleniyor.