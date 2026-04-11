İran devlet televizyonuna konuşan İslamabad muhabiri, taraflar arasında Pakistan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü görüşmelerin resmen başladığını doğruladı.

Taraflar önce İslamabad'daki bir otelde doğrudan görüşmeler öncesi, "aradaki sorunları çözmek amacıyla" Pakistan heyetleriyle ayrı ayrı görüştü.

Fars Haber Ajansı, İran müzakere ekibinden bir kaynağa atıfta bulunarak, "Müzakerelerin ilerleyişi, İslamabad'daki kalış süremizi uzatıp uzatmayacağımızı belirleyecek." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, görüşmelerin aktif bir şekilde sürdüğü ve ABD'nin müzakere masasında ilgili konularda uzmanlaşmış tam kadro bir ekiple temsil edildiği belirtildi. Washington’daki ek uzmanların da sürece destek verdiği vurgulandı.

İran basını: Yüz yüze görüşmelerin ilk aşaması tamamlandı

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, yüz yüze görüşmelerin ilk aşaması tamamlandı. ABD ve İran heyetleri, tartışılan konularla ilgili yazılı metinleri karşılıklı olarak paylaştı.

ABD heyetine Vance, İran heyetine Kalibaf başkanlık ediyor

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelere, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık ediyor.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katılıyor.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da yer alıyor.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Navaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir, görüşmelerde yer alıyor.

Müzakereler öncesi hem İran heyeti hem de Amerikan heyeti Pakistan Başbakanı Şerif ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.

İran'ın şartları ne?

İran, görüşmelerde topraklarına yönelik bir daha saldırı düzenlenmeyeceğine dair kesin garanti verilmesini, yaptırımların kaldırılmasını, sivil nükleer programının tanınmasını ve dondurulan varlıkların iadesi, tazminat ve "Hürmüz Boğazı için yeni geçiş protokolü" gibi maddeleri şartları olarak sunuyor.

Ateşkesin duyurulmasının ardından Trump, sosyal medya üzerinden İran’ın 10 maddelik karşı teklifini "mantıklı ve üzerinde konuşulabilir bir zemin" şeklinde nitelemesine rağmen Başkan Yardımcısı Vance ve Beyaz Saray Sözcülüğü İran'ın taleplerini "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Tahran-Washington, bu gelişmelerle 40 günlük savaşta varılan geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için görüşmelere başlarken İsrail'in Lübnan'a saldırılarını sürdürmesi ve tarafların talepleri arasındaki büyük farklılık sürecin kırılganlığını artırıyor.

"Tahran yakında Hürmüz Boğazı'nı açacak"

Newsnation'a açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gitmemesi halinde “sıfırdan başlayacağız, buna hazırız” dedi. Ayrıca, Tahran’ın “çok da uzak olmayan bir gelecekte” Hürmüz Boğazı’nı açacağını ekledi.