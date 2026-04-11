Merkez Kaymakamı Fadıl Keleş tarafından yapılan açıklamada, Akıncılar, Erdemli, Kırklar, Gaziköy, Gaziler, Paşaköy, Yiğitler, Kırıkkale, Meriç, Dilekkaya ve Balıkesir köyleri ile çevresinde drone uçurulmasının yasak olmaya devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasağın ikinci bir duyuruya kadar 1 ay süreyle geçerli olacağı belirtilirken, uygulamanın uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürüldüğü vurgulandı.

Yetkililer, tüm kişi ve kuruluşların yasağa titizlikle uymasının önemine dikkat çekerek, kurallara aykırı hareket edenler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılacağını kaydetti.