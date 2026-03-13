Bessent, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel enerji piyasalarında istikrarı teşvik etmek için kararlı adımlar attığına dikkati çeken Bessent, İran'ın oluşturduğu "tehdit ve istikrarsızlıkla" mücadele ederken fiyatları düşük tutmak için çalıştığını vurguladı.

Bessent, "Mevcut arzın küresel erişimini artırmak amacıyla Hazine Bakanlığı, ülkelerin halihazırda denizde mahsur kalmış Rus petrolünü satın almalarına izin veren geçici bir yetki sağlıyor." ifadesini kullandı.

Bu önlemin "dar kapsamlı ve kısa vadeli" olduğunu kaydeden Bessent, yalnızca sevkiyat halindeki petrol için geçerli olacağını belirtti.

Bessent, "Bu önlem, enerji gelirlerinin çoğunu, çıkarma noktasında uygulanan vergilerden elde eden Rus hükümetine önemli bir mali fayda sağlamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın enerji yanlısı politikalarının ABD'nin petrol ve gaz üretimini rekor seviyelere çıkardığının ve çalışkan Amerikalılar için yakıt fiyatlarının düşmesine katkıda bulunduğunun altını çizen Bessent, petrol fiyatlarındaki geçici artışın "kısa vadeli ve geçici bir aksaklık" olduğunu, uzun vadede ülkeye ve ekonomiye büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığının yayımladığı genel lisansa göre, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemlere, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar izin verildi.