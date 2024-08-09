ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı uçak ve amfibi hücum gemisi USS Wasp, Limasol Limanı'na demirledi.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

USS Wasp'ın Komutan Subayı Kaptan Christopher Purcell, bu tür liman ziyaretlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı. Denizdeki görev süreleri boyunca denizci ve deniz piyadelerinin Kıbrıs kültürünü deneyimleme arayışında olduklarını belirtti.

AKDENİZ'DEKİ STRATEJİK KONUM

Güney Kıbrıs, Akdeniz'de ABD donanmasına ait gemilerin sıkça uğradığı noktalar arasında yer almaktadır. Daha önceki ABD gemilerinin bu bölgedeki ziyaretleri de bu stratejik ilişkilerin bir parçasıdır.

USS Wasp'ın Limasol Limanı'nda ne kadar süre kalacağına dair ise yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.