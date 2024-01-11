ABD'de yıllık enflasyon oranı, Kasım ayında beş ayın en düşük seviyesi olan yüzde 3,1'den Aralık 2023'te yüzde 3,4'e yükseldi. Bu oran, yüzde 3,2 olan piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Kasım ayıyla karşılaştırıldığında tüketici fiyatları yüzde 0,3 artış göstererek üç ayın en büyük artışını gerçekleştirdi ve yüzde 0,2'lik tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Yıllık çekirdek enflasyon ise bir önceki dönemdeki yüzde 4'ün altında ancak yüzde 3,8 olan beklentilerin üzerinde. Oran yüzde 3,9'a geriledi.