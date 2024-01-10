Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, hakim ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığını bildirmişti.

Holthus kürsünün altında saklanırken, güvenlik güçleri, Redden'a müdahale ederek hakimden uzaklaştırmıştı.

Sanık Redden'ın bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 3 Ocak'ta yargılandığı davanın duruşması sırasında şartlı tahliye talebini reddetmesi üzerine, oturduğu sandalyeden fırlayarak hakim Holthus'un bulunduğu kürsüye atlaması sosyal medyada viral olmuştu.

Hakim Holthus, birini darbettiği suçlamasıyla yargılanan ve 3 sabıkası bulunduğu belirtilen Redden'ı 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde 3 Ocak'ta şartlı tahliye talebi reddedildiği için hakime saldırması sosyal medyada viral olan sanık Deobra Redden, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen hafta çıkarıldığı mahkemede oturduğu sandalyeden fırlayarak Hakim Mary Kay Holthus'un bulunduğu kürsüye atlayan Redden, 8 Ocak'ta bu kez aynı hakimin huzuruna elleri eldivenli, zincire vurulmuş ve maskeli olarak çıkarıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.