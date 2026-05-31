Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD), Baf’taki “Andreas Papandreu Üssü” için, bütçesi 200 milyon dolara ulaşması beklenen yedi yıllık bir plan tasarladığı bildirildi.

Simerini gazetesi, Amerikalıların bölgedeki ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir üs istediğini ve prensip olarak bunun, Güney Kıbrıs’ın ve özellikle de Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) idaresi altında olmasını kabul ettiklerini yazdı.

Gazete, Rum Hükümeti’nin, hem “Andreas Papandreu Üssü” hem de Mari'deki (Tatlısu) helikopter pisti üzerindeki çalışmaların 2027 yılında başlayacağını taahhüt ettiğini kaydederken, Güney Kıbrıs ile ABD’nin ne kadar yatırım yapacağına dair henüz bir karar verilmediğini belirtti.

Üsteki pist için halihazırda bazı ön çalışmalar yapıldığını yazan gazete, Amerikalılar tarafından eş zamanlı olarak modern radarlar da kurulduğunu ve bu radarların her türlü modern uçak için, özellikle de Rum uçakları için, mevcut durum göz önüne alındığında faydalı olduğunu kaydetti.

Gazete, üssün kargo uçakları, savaş uçakları ve uçak gemileri gibi her türlü uçağı kabul edebileceğini, bununla birlikte kendi kendini koruma sistemine ve hava savunmasına da sahip olacağını yazdı.

Haberde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas arasındaki temasların da devam ettiği; Dendias’ın Palmas’a, adaya yönelik tehditlerin devam etmesi ve bölgedeki istikrarsız koşullar nedeniyle "Elli" adlı firkateynin bölgede kalacağını veya başka bir firkateynle değiştirileceğini söylediği ifade edildi.

Gazete, 4 adet F-15 savaş uçağının da bölgede kalmaya devam edeceğini ve periyodik olarak, F-4 tipi savaş uçaklarıyla değiştirilebileceğini yazdı.