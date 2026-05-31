Fileleftheros’un haberine göre, Rum Meclisi’ndeki 56 sandalyenin üçte ikisine denk gelen 33 sandalye, merkez sağ ve sağ partiler olan DİSİ, ELAM ve DİKO’nun eline geçti. Rum Başkanlık Sarayı, bu durumu, Rum Yönetimi başkanlığı seçimine kadarki iki yıl ve meclis oyuna sunulacak önemli konular açısından “olumlu okuyor.”

Rum meclisinin 1976 yılından beri hiç bu kadar sağa kaymadığına dikkat çekilen haberde, 33 sandalyenin sahibi sağ ve merkez sağ partilerin “dış politika, toplum, AB içindeki ve dışındaki ülkelerle ilişkiler ve ekonomi gibi büyük meselelerde uzlaşı içerisinde" olduğuna işaret edildi.

Öte yandan Politis “sandıkların, 2028 (Rum Başkanlık Seçimi) kartlarını yeniden karıldığına” dikkat çektiği haberinde, şekillenen yeni meclis aritmetiği ile Nikos Hristodulidis’in 2028’deki başkanlık seçiminde güçlü oyuncu olmaya devam ettiğini, ancak artık "egemen ve kuşkusuz oyuncu" olmadığına işaret etti.

Gazete bu durumu, Hristodulidis’in, hakimiyeti altına almak için bu milletvekili seçiminde oy yüzdesinin azalmasını istediği Annita Dimitriu başkanlığındaki DİSİ’nin gücünü korumasına ve ELAM’ın 8 sandalye alabilmesine bağladı.