ABD Dışişleri Bakanlığı “güvenlik riskleri” nedeniyle Güney Kıbrıs’taki ABD Büyükelçiliği’nin zorunlu olmayan personeli ve ailelerinin Güney Kıbrıs’tan ayrılmasına izin verdi. Rum yönetimi ise bunun “rutin bir uygulama olduğu” görüşünü açıkladı.

Philenews ve diğer internet gazeteleri, ABD Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımı aktardı. Paylaşımda, “Kıbrıs’ta silahlı çatışma tehdidinden” söz edildi ve Büyükelçiliğin, KKTC’de yaşayan Amerikalılara yardım olanaklarının sınırlı olduğu belirtildi. Paylaşımda ayrıca adaya seyahat etmek isteyen Amerikan vatandaşlarından seyahatlerini yeniden gözden geçirmesi istendi.

Rum Haber Ajansı’na (KİPE) konuşan yetkili, Güney Kıbrıs’ın “ortakları ve yetkili makamlarıyla sürekli iletişim ve eşgüdüm içinde olduğunu, “ülke güvenliğiyle ilgili endişeyi haklı gösterecek herhangi bir gösterge olmadığını” söyledi.