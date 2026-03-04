Etkinlik, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı katkılarıyla düzenleniyor. Selimiye Camii yanında kurulan etkinlik alanı, Ramazan ayının manevi atmosferini Lefkoşa’nın kalbine taşıyacak.

Ramazan Sokağı kapsamında özellikle çocuklara yönelik birçok etkinlik planlandı. Programda akıl ve zeka oyunları, kukla yapımı atölyeleri, robotik kodlama çalışmaları ve seramik yapımı gibi eğitici ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

Ayrıca alanda kurulacak stantlarda geleneksel Ramazan lezzetleri de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca açık kalacak etkinliğin 15 Mart’a kadar devam edeceğini ve hem ailelerin hem de çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olmasının hedeflendiğini belirtti.