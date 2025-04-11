Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin menşeli ürünlere uyguladığı tarifeyi yüzde 145’e çıkarmasına misilleme olarak, ABD’den ithal edilen ürünlerde gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti. Bu hamle, küresel tedarik zincirlerini tehdit eden ticaret savaşında tansiyonu bir kez daha artırdı.

Çin'den yapılan açıklamada, “ABD'nin Çin'e yönelik olağanüstü yüksek tarifeler uygulaması, uluslararası ticaret kurallarını, temel ekonomik yasaları ve sağduyuyu ciddi şekilde ihlal etmektedir. Bu tamamen tek taraflı bir zorbalık ve baskı politikasıdır” ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray, Çin'e uygulanan vergi oranının mevcut olan yüzde 20'lik gümrük vergisi ile birlikte toplam yüzde 145 olduğunu açıklamıştı.

'RAKAM OYUNU'

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, Washington'ın Çin ürünlerine yönelik ek vergilerinin "ekonomik açıdan hiçbir pratik anlamı olmayan bir sayılar oyununa dönüştüğünü" ifade etti.

Pekin yönetimi, ABD'den ithal edilen ürünlere uyguladığı misilleme vergilerini yüzde 125'e çıkardığını duyurdu ancak daha fazla artış yapmayacağının sinyalini verdi.