Haravgi gazetesi, söz konusu paketin onaylanmasıyla Güney Kıbrıs’a toplam 1,18 milyar Euro tutarında kredi sağlanacağını yazdı. Haberde, ilk etapta verilmesi planlanan yaklaşık 177 milyon Euro’luk fonun savunma sanayisinin ve operasyonel hazırlığın güçlendirilmesine yönelik yatırımlara yönlendirilmesinin beklendiği belirtildi.

“Sadece Söz Değil, Sonuç Üretiyoruz”

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise konuyla ilgili açıklamasında, alınan kararların AB’nin savunma alanında somut adımlar attığını gösterdiğini ifade etti.

Palmas, “Bugünkü kararlar AB’nin yalnızca savunmadan söz etmediğini gösteriyor. Biz sonuçlar da sunuyoruz. SAFE aracılığıyla en çok önem taşıdığı yerlerde güvenliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.

Savunma planının, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında onaylanmasının önemine de dikkat çeken Palmas, bunun ülke açısından ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.