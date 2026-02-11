Fileleftheros gazetesi “İşbirliğinin Gözden Geçirilmesi” başlıklı haberinde, Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığıyla ilgili serginin açılışı için Paris’te bulunmasının, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşmeleri için bir fırsat olduğuna işaret etti.

Haberde, Hristodulidis ile Macron’un açılış çerçevesinde iki ülkenin iş birliğinin gözden geçirilmesi fırsatını yakaladıklarını belirtti.

Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis tarafından yapılan açıklamada, Macron’un açılışı Hristodulidis tarafından yapılan sergide yer almasının, iki ülke arasındaki yakın ve istisnai ikili ilişkilerin ve iki lider arasındaki ilişkinin somut bir kanıtı olduğu ifade edildi.

Gazeteye göre Letimbiotis; Hristodulidis ile Macron arasında baş başa gerçekleştirilen görüşmede, iki başkan tarafından 15 Aralık 2025’te Paris’te imzalanan Güney Kıbrıs-Fransa stratejik iş birliği anlaşması ile buna eşlik eden eylem planının uygulanması ve ilerlemesinin ele alındığını söyledi.

Letimbiotis, stratejik iş birliği anlaşmasının münferit boyutlarının uygulanmasının, iki ülkenin iş birliğinin ortak ilgi alanları ve karşılıklı hedefler doğrultusunda çeşitli konu başlıklarında daha da güçlenmesine önemli şekilde katkıda bulunacağını savundu.

Letimbiotis, Hristodulidis ile Macron’un, yakın iş birliklerinin yanı sıra Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın Schengen alanına tam katılımına ilişkin siyasi desteğini teyit ettiklerini de dile getirdi.

Haberde, Hristodulidis ile Macron’un Avrupa’nın rekabet gücüyle ilgili olarak Belçika’nın Rijkhoven bölgesinde yer alan Alden Biesen kalesinde yarın gerçekleştirilecek gayri resmi liderler zirvesi konusunda görüş alışverişinde bulundukları da belirtildi.

Haberde, Avrupa’nın rekabet gücünün ve AB’nin stratejik özerkliğinin güçlendirilmesi çabalarının hızlandırılmasının ortak bir görüş olduğu da kaydedilirken, bu önceliklerin Güney Kıbrıs AB Konseyi dönem başkanlığının gündeminin üst sıralarında yer aldığına işaret edildi.

Hristodulidis’in Macron’u Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının gidişatı hakkında da bilgilendirdiği ve iki başkanın 23-24 Nisan tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek gayri resmi liderler zirvesini ele aldıkları da kaydedildi.

Açıklamasında AB’nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin güçlenmesinin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının stratejik önceliği olduğunu da belirten Letimbiotis, nisan ayında gerçekleştirilecek toplantının da 27 AB üye devleti ve kurumunun bölge devletleriyle yakınlaşmasındaki ilerleme açısından önemli bir dönüm noktası olmasının beklendiğine işaret etti.

Letimbiotis, Rum kesimi ile Fransa’nın ortak çabalarında sinerjiyi ve çok taraflılığı ön plana çıkardığını ve özellikle de AB-Hindistan ticaret anlaşmasının ardından, Rum Yönetimi’nin uygulanması için doğal ve diplomatik bir köprü oluşturduğu Hindistan-Orta Doğu-Avrupa (IMEC) koridoru planının pratik uygulamasına odaklandıklarını da ifade etti.

Hristodulidis’in Macron’u Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorununda kapsamlı bir çözüme ulaşılması için müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasına ilişkin çabalar konusunda bilgilendirdiği de kaydedildi.

Letimbiotis, Fransa’nın AB’nin aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nin tek daimi üyesi olan ülkesi olarak, Rum Yönetimi’nin çabalarında istikrarlı bir ortak olmayı sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.