Alithia gazetesinde yer alan habere göre Rum Hukuk Dairesi dün yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin kovuşturma makamlarının, ilgili bir arama emri çıkarıldıktan sonra, banka kasaları ile aranan deliller arasında makul bir bağlantı şüphesi olduğunda banka kasalarını arama yetkisine ilişkin önemli bir karar verdiğini yazdı.

Haberde Yüksek Mahkemenin arama emri çıkarılabilmesi için her zaman banka kasalarına belirli nesnelerin yerleştirildiğine dair kanıt bulunmasının gerekmediğini kabul ettiği vurgulandı.