Haravgi gazetesinin konuyla ilgili haberine göre, bu gelişme, ülkenin uluslararası şeffaflık göstergelerinde kademeli olarak gerilediğini teyit etti.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transperancy International) tarafından dün yayımlanan endekse göre, 2024 yılında 56 olan Güney Kıbrıs'ın puanı 2025 yılında 55 puana geriledi.

Öte yandan gazete, konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ın yolsuzluk ve görünmez çıkarlar ağıyla ilgili bataklığa gittikçe saplandığını ve eldeki verilerin Nikos Hristodulidis hükümetinin esasında Nikos Anastasiadis ve DİSİ hükümetinin sadık bir kopyası ve siyasi devamı olduğunu teyit ettiği yorumunda bulundu.