ABD’nin Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Büyükelçiliği, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle bugün yeni bir güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik, bölgedeki durumu yakından izlediklerini belirterek vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı.

23 Mart 2026 tarihli açıklamada, Orta Doğu’daki olası silahlı çatışma risklerinin Kıbrıs’ı da etkileyebileceği ifade edildi. Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 3 Mart 2026’da zorunlu olmayan ABD hükümeti personeli ile aile bireylerinin adadan ayrılmasına izin verdiği hatırlatıldı.

Rum hükümetinin olası güvenlik olaylarında sivil savunma SMS sistemi kullandığı belirtilen açıklamada, ülkede bulunan kişilerin cep telefonlarına otomatik olarak bilgilendirme mesajları gönderileceği, bu sistem için ayrıca kayıt yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.

BÜYÜKELÇİLİK HİZMETLERİ SINIRLI

ABD’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin yalnızca acil durumlar ve sınırlı rutin konsolosluk hizmetleri sunduğu bildirildi. Acil durumlar için vatandaşların doğrudan büyükelçilikle iletişime geçmesi istendi. Öte yandan rutin vize hizmetlerinin askıya alındığı açıklandı.

Büyükelçilik, Kıbrıs’taki ABD vatandaşlarına şu tavsiyelerde bulundu:

Güncel güvenlik duyurularını takip edin

Akıllı Gezgin Kayıt Programı’na (STEP) kayıt olun veya kaydınızı güncelleyin

Kısa sürede seyahat edebilmek için pasaportunuzun geçerli olduğundan emin olun

Protesto ve gösterilerden uzak durun

Düşük profil sergileyin ve çevrenizin farkında olun

Resmî kaynaklardan gelen bilgileri izleyin

Yetkililer, gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını belirtti.