Bugünkü toplantıda “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle, “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise oy çokluğuyla geçti.

- Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, “Gazimağusa’daki Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 47 üretici şirketin faaliyet göstermekte olduğundan haberiniz var mı?” diye sordu.

Amcaoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nde ilk kez, beş ARGE projesinden bir tanesinin onaylanıp yönetim kurulu tarafından uzman görüşleri için gönderildiğini, devamında değerlendirme denetim komisyonunun onayı alındıktan sonra Bakanlık tarafından imzalanıp keşif belgesi düzenlenerek ilk kez hayata geçirileceğini ifade etti.

Maliye Bakanlığı döneminde ARGE projelerine destek konusunda 8 milyon TL proje kalemi oluşturduklarını kaydeden Amcaoğlu, yaptıkları çalışmalara da değindi.

2018-2019'da yasallaşan süreçlerle alakalı bir adım atılmadığını belirten Amcaoğlu, zorluklar aşılarak ilk kez projelerin onaylanmaya başlandığını kaydetti.

Amcaoğlu, konuşmasında Gazimağusa’daki Teknoloji Geliştirme Bölgesi konusuna da değindi.

Eleştirilerin olabileceğini ve eksiklerin dile getirilebileceğini kaydeden Amcaoğlu, üslubun da yerlerde sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Amcaoğlu, konuşmasında kendisine yöneltilen bazı sorulara da yanıt verdi.

- Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, “Hükümete mensup milletvekilleri, bizim dile getirdiğimiz ve kamuoyunu sarsan iddialara yanıt olarak ‘Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’in ağır cezada yargılanıyor’ oluşunu karşı cevap olarak söyleyerek, ne kadar zorda olduklarını bize kanıtlıyorlar.” dedi.

Şahali, Mesarya Belediye Başkanı’nın “makamını kötüye kullanmak ya da rüşvet almakla değil” siyasi bir davadan dolayı yargılandığını kaydetti.

Şahali’nin konuşması sırasında, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile arasında sözlü tartışma yaşandı.

Şahali, Mesarya Belediye Başkanı'nın “bir çöpü halkın hizmetine sunduğu” için yargılandığını dile getirdi.

“Siyaset sadece bu meclis çatısı altında yapılmaz. Siyaset hayatın her alanındadır. Belediye Başkanları da siyasetçidirler.” diyen Şahali, onları korumak gibi bir yükümlülüklerinin olduğunu ifade etti.

Mesarya Belediye Başkanı’nın Maliye Bakanlığı’nın siyasi girişimi nedeniyle yargılandığını savunan Şahali, “Ahmet Latif’in tırnak içinde ‘sirkat ettiği’ su deposu, belediyenin tankeri olarak Mesarya halkının hizmetine sokulmuştu.” diye konuştu.

- Rapor ve tasarılar

Konuşmaların ardından Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı, bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından madde madde görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edilerek ikinci görüşmesi sona erdi. Tasarının üçüncü görüşmesi ise ivediliği olmadığından bir sonraki birleşimde yapılacak.

Meclis’te daha sonra Sayıştay Komitesi'nin, “Eski Eserleri Koruma Fonunun 1996 - 1997 Mali Yılları Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu” ele alındı. Sayıştay Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, raporu okudu ve ardından rapor üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurul'da, ardından “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın üçüncü görüşmesine geçildi.

Tasarı, bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra “Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesine geçildi.

- Özuslu

Usul ile ilgili söz alan CTP Miletvekili Sami Özuslu, yaklaşık 18 yıldır gündemde olan ve çeşitli dönemlerde Mecliste yasası yapılan bir konuyla ilgili Başbakan’ın hiç bilmedikleri bir konudan bahsettiğini dile getirdi.

Başbakan’ın “İstanbul Teknik Üniversitesi'ne kiralanması uygun görülen ya da öngörülen arazinin stratejik olduğunu” söylediğini anımsatan Özuslu, bazı eleştirilerde bulundu.

Söz konusu arazinin bugüne kadar bir eğitim kurumuna kiralanacağını bildiklerini söyleyen Özuslu, “Herhalde askeri anlamda ‘stratejik’ demek istediniz.” şeklinde konuştu.

Başbakan'ın "stratejik ve güvenlik meselesi" sözleriyle hem İTÜ’nün hem de Güvenlik Kuvvetleri’nin şaibe altına sokulduğunu savunan Özuslu, “stratejik” ifadesinin muğlak olduğunu dile getirdi.

Özuslu’nun konuşması sırasında “usul” ile ilgili kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Üniversiteye verileceği iddia edilen bir yer, hangi maksatlarla birilerine veriliyor ve ne karşılığında veriliyor. Bununla ilgili açıklama yapılması gerekiyor kamuoyuna…” diye konuştu.

Özuslu, konuşmasının devamında “Burası üniversite mi olacak yoksa başka amaçlar için mi kullanılacak?” diye sorular yöneltti.

Özuslu’nun konuşmasının ardından Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın bütünü oylandı ve tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kuurlu yarın saat 10.00'da denetim göreviyle toplanacak.