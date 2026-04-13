ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM ve ABD Başkanı Donald Trump saatini vererek ablukayı duyurmuştu. ABD, İran Savaşı'nın en kritik noktası Hürmüz Boğazı'na abluka uygulamaya 13 Nisan 2026 tarihinde, saat 17.00 itibariyle başladı.

Ablukaya nasıl tepki vereceği merak edilen İran, bunu ateşkes ihlali sayabileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, abluka başlangıcından çok kısa bir süre önce konuştu. Şerif, ABD ve İran arasındaki ateşkesin sürdürüldüğünü, bazı çözüme kavuşturulması gereken sorunların giderilmesi için 'tüm çabaların gösterildiğini' söyledi.

TRUMP'DAN ABLUKA AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, abluka başlangıcından kısa bir süre sonra Truth üzerinden bir mesaj paylaştı. Trump, İran donanmasının yok edildiğini öne sürdü. ABD'nin İran'ın hızlı saldırı gemilerini vuramadığını belirtti.

Trump mesajında ablukaya da değinerek, “Bu hızlı saldırı gemilerinden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır.”

ABLUKADA ABD NE YAPACAK?

Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsaması beklenen ablukada Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki limanlara giden gemilerin geçişleri engellenmeyecek.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her geminin durdurulacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların imha edilmeye başlanacağını 12 Nisan'da Truth üzerinden açıkladı.

Trump sosyal medyada, "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" diye yazdı ve "Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek!" dedi.

ABD ordusu ablukanın başlamasından kısa bir süre önce bölgedeki denizcilere bir not gönderdi.

Notta, "Abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi, durdurulmaya, yönlendirilmeye ve ele geçirilmeye tabidir" denildi.

Açıklamada, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde abluka uygulanacağı, abluka altındaki bölgeye izinsiz giren veya bu bölgeden ayrılan her türlü gemi; durdurma, rota değiştirme ve alıkoyma işlemlerine tabi olacağı duyuruldu.

Ablukanın bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağı açıklanırken Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki varış noktalarına giden veya bu noktalardan gelen tarafsız transit geçişlerin engellemeyeceği vurgulandı.

Tarafsız gemilerin, kaçak kargo bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla “ziyaret ve arama” yani denetlemeye tabi tutulabileceği, gıda, tıbbi malzeme ve diğer temel ihtiyaçları içeren insani yardımlara, denetime tabi tutulmak kaydıyla izin verileceği açıklandı.