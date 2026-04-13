Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yıllık temizlik kampanyasının başladığını duyurdu.

Başkan Amcaoğlu, göreve geldikleri ilk günden bu yana temizlik çalışmalarını dönemsel bir faaliyet olarak değil, her gün sahada yürütülen bir sorumluluk olarak ele aldıklarını vurguladı. Bu anlayışla her gün görevlerinin başında olduklarını ifade eden Amcaoğlu, başlatılan kampanyanın mevcut çalışmaları daha planlı, güçlü ve kapsamlı hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

Temizlik ihale sürecinin tamamlandığını ve sözleşmelerin geçtiğimiz hafta imzalandığını aktaran Amcaoğlu, kampanyanın 13 Nisan itibarıyla başladığını kaydetti.

Kent genelinde daha etkin bir temizlik hizmeti sunabilmek adına 6 ayrı çalışma alanı oluşturulduğunu ifade eden Amcaoğlu, İhale Komisyonu kararı doğrultusunda bu alanlarda Pembe Karadayı, Osman–Ahmet Dozer işletmeleri ve Sözal Pazarlama firmalarının her birinin ikişer bölgede sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Başlatılan temizlik organizasyonunda yaklaşık 90 personelin görev aldığını belirten Amcaoğlu, çalışmaların 5 traktör, 6 dozer, 8 damperli kamyon, 8 çekirge tipi kamyon, 2 süpürge aracı ve 1 çöp konteyneri yıkama aracıyla sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Amcaoğlu, hedeflerinin belediye sınırları içerisindeki tüm alanların temizliğini 23 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlamak olduğunu açıkladı.

Yürütülen çalışmanın sıfırdan başlayan bir temizlik olmadığının altını çizen Amcaoğlu, bunun her gün sürdürülen hizmetlerin daha sistemli ve geniş kapsamlı bir devamı olduğunu belirtti.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Amcaoğlu, temizlik çalışmalarının başarıya ulaşması için belediye ile vatandaş iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “Biz temizleyeceğiz, vatandaşlarımız temiz tutacak” dedi.

Gönyeli–Alayköy için çalışmaya, üretmeye ve sahada olmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.