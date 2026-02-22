Japonya’nın Ichikawa Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan altı aylık makak yavrusu “Punch”, aylar önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerle internet fenomenine dönüştü.

X platformunda hızla yayılan videolarda Punch’ın bakıcılara hüzünle sarıldığı ve peluş bir orangutan oyuncağını yanında sürüklediği anlar dikkat çekti. Doğumda annesi tarafından terk edilen Punch, teselli bulmak için bu peluş oyuncağı taşıyor.

Punch (veya Japonca adıyla Punch-kun ), Temmuz ayında Chiba'daki Ichikawa Şehir Hayvanat Bahçesi'nde doğdu ve annesiyle sürüsü tarafından terk edildikten sonra hayvanat bahçesi görevlileri tarafından elle büyütüldü, beslendi.

ANNESİ BAKMAKTA İSTEKSİZ DAVRANDI OYUNCAĞA SARILDI

Yomiuri Shimbun gazetesine göre Punch’ın annesi, ilk doğumu olması ya da yaz sıcaklarının etkisiyle yavrusuna bakmakta isteksiz davrandı. Punch’ın durumu sosyal medyada büyük sempati topladı. Kısa sürede oluşan hayran kitlesi, etiketler oluşturarak yavru maymuna destek mesajları paylaşmaya başladı.

Kafesindeki diğer maymunlar da benzer şekilde düşmanca davrandığı için zavallı Punch, bakıcılarının gözetimi altında olmadığı zamanlarda kendi başının çaresine bakmak zorunda kalıyor. Neyse ki, hayvanat bahçesi görevlileri bir çözüm buldu ve Punch'a arkadaşlık etmesi için bir peluş oyuncak satın aldılar. Seçtiği arkadaş ise

IKEA'dan alınan turuncu bir orangutan peluşuydu.



PELUŞ OYUNCAK SATIŞTA

İnternette bu peluş oyuncağa "Ora-Mama" deniliyor.

Maymun Punch’ın hikayesi, küresel bir pazarlama başarısına dönüşmek üzere.

Sosyal medyada viral olan ve izleyenleri duygulandıran görüntülerin ardından IKEA, pazarlama yöntemi geliştirdi. Punch’ın bir an bile yanından ayırmadığı meşhur turuncu orangutan, mağazalarda "Punch’ın Annesi" (Mama de Punch) etiketiyle İspanya'da yerini aldı. IKEA, DJUNGELSKOG serisi oyuncağını sadece bir ürün olmaktan çıkarıp "şefkatin sembolü" olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Punch'ın ünü arttıkça, peluş oyuncağı da aranmaya başlandı ve IKEA peluş oyuncağı 19,99 dolardan satıyor. Türkiye'deki fiyatı ise 629 TL. Türkiye'deki mağazada da satışların arttığı belirtiliyor.

Punch'ın annesi sandığı oyuncak, dişi makak maymunlarından biraz daha küçük, yaklaşık 35 cm Ancak Punch'ın bundan rahatsız olmadığı anlaşılıyor. Hayvanat bahçesinden gelen videolarda, Punch'ın uyurken peluş oyuncağıyla kıvrıldığı veya gündüzleri onu kafesinde sürüklediği görülüyor. IKEA, oyuncak orangutanının polyester bir dış kılıf ve geri dönüştürülmüş polyester elyaf dolgudan yapıldığını söylüyor.

ünlü oyuncu Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, Punch'ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti. Teklif henüz kabul edilmedi ve hayvanat bahçesini maskot haline gelen makak yavrusunu vermesi beklenmiyor.