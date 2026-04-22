Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi’nde görev değişimi yapıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, müdürlük görevine Yılmaz Altunterim atanırken, Abdullah Aktolgalı görevden alındı.
Atama kararında Altunterim’in 23 Nisan 2026 tarihi itibarıyla göreve getirildiği ve atandığı mevkinin maaşını alacağı belirtilirken, Aktolgalı’nın da aynı tarih itibarıyla görevden alındığı ifade edildi.
Kararların, Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında alındığı kaydedildi.