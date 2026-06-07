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Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.

Girne, Hamitköy, Gaziveren ve Ziyamet’te yangın

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