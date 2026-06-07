Girne, Hamitköy, Gaziveren ve Ziyamet’te yangın
Girne, Hamitköy, Gaziveren ve Ziyamet’te yangın
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Denetimlerde, trafik kurallarına uymayarak diğer sürücü ve yayaları tehlikeye atan toplam 278 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 47 araç trafikten men edildi, 5 sürücü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre rapor edilen trafik suçlarının dağılımı şöyle:

  • 137 sürat,
  • 20 alkollü içki tesiri altında araç kullanma,
  • 4 sigortasız araç kullanma,
  • 2 sürüş esnasında cep telefonu kullanma,
  • 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanma,
  • 13 muayenesiz araç kullanma,
  • 25 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma,
  • 1 trafik levha ve işaretlerine uymama,
  • 1 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanma,
  • 2 aracın ışık kurallarına uymama,
  • 63 diğer trafik suçları.