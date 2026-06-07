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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü T.A., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, T.A. (30), 253 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GD 145 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada, Bostancı Trafik Işıkları yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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