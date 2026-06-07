Polisten verilen bilgiye göre, T.A. (30), 253 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GD 145 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine seyrettiği sırada, Bostancı Trafik Işıkları yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç, orta refüjü ayıran bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak tavanı üzerinde durdu.
Kazada yaralanan olmazken, sürücü T.A., alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.