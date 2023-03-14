Toplantı, Kongre ve Seminer Turizmi’nin “Oscar”ları olarak bilinen ve bu yıl 11’ncisi düzenlenecek ACE of MICE organizasyonu, 8-9 Nisan’da Elexus Hotel and Convention’da gerçekleşecek.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Elexus Hotel & Convention, ve Cyprus Royal Turizm destekleriyle gerçekleşecek ve Ulusal ve uluslararası kurumsal firma ve operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin ağırlanacağı etkinlik, KKTC’nin bu alandaki marka değerine ve destinasyon tanıtımına katkı sağlayacak.

ACE of MICE organizasyonuyla ilgili olarak, bugün Elexus Hotel and Convention’da bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın Toplantısına, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş ve Dream Project CEO’su Volkan Ataman katıldı.

Toplantıda , Masters of Events Corporate Awards ile ilgili açıklamalarda bulunan Dream Project CEO’su Volkan Ataman,bu yıl 11’incisi gerçekleşecek organizasyonda, etkinlikler düzenleyen ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerin satın alma heyetleri ile B2B network toplantılar ve interaktif kaynaşma programları yapılacağını kaydetti.

Katılımcı otel, acente, turizm ve etkinlik sektörü profesyonellerinin, ulusal ve uluslararası kurumsal şirketlerle 2 gün boyunca özel toplantılar yapacağı etkinlikte, yeni iş bağlantıları oluşurken aynı zamanda KKTC’nin kongre, toplantı ve etkinlik destinasyonu olarak ön plana çıkmasına katkı sağlanacağını vurgulayan Ataman, KKTC turizm ve etkinlik sektörünü organizasyona davet etti.

ACE of MICE organizasyonu ile 10 yıldır sektöre önemli katkılar sağladıklarını aktaran Ataman, KKTC’deki bu etkinlik ile bunu bir üst noktaya taşıyacaklarını vurguladı.

Organizasyon programı hakkında da bilgi varan Ataman, 9 Nisan akşamı ise gala yemeği ve Corporate Awards Ödül Töreni’nde sektörünün en iyilerinin 26 ayrı kategoride ödüllendirileceğini dile getirdi.

Elexus Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Baturalp Bozkurt, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Elexus Hotel & Convention, ve Cyprus Royal Turizm destekleriyle hayat bulacak Ace of Mice Organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirterek,Türkiye’de etkinlik ve turizm sektörünün en büyük organizasyonu olan Ace Of Mice’ın , KKTC’de yapılmasının ülke turizmine ve tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Cyprus Royal Kurucu Ortağı Rauf Denktaş da, organizasyonun hayat bulmasına katkı sağlayan herkese , KKTC’yi tercih ettikleri için teşekkür ederek paydaş olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Denktaş, organizasyonun, ülke turizminin geleceğine, ekonomisine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanç belirtti.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç da, toplantı , kongre ve seminer turizmi sektörünün bu önemli organizasyonunun KKTC’de gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ülke ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizmin, gerçekte hak ettiği değere ulaşamadığını dile getiren Aktunç, 2019’da 960 Milyon dolarlık turizm gelirlerinin , cari açığın yüzde 63ünü kapattığını anımsattı.

Ülkede, turizmden elde edilen gelirin turizmde kullanılamadığını dile getiren Altunç, bu gelirlerin sektör için kullanılması ve sekötrün her zaman desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkeye gelen turistlerin kişi başına bıraktığı gelirin 650 -700 dolar civarında olduğunu , toplantı ,Kongre ve seminer turizmi için gelenlerin ise kişi başına bunun 3 /4 katı gelir bıraktığını ifade eden Altunç, bu turizm türünün çok değerli ve önemli bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

Ülke turizminin çeşitlendirilerek sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemine vurgu yaparak, farklı sektörlerden farklı kesimlerden insanları bir araya getiren toplantı kongre ve seminer turizminin bu amaca hizmet edeceğini ifade eden Altunç,bu turizm modelinin ,düşük sezonda yapılması nedeniyle , esnaf ve otelciler açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Bakanlık olarak, ülke tanıtımına , turizmine katkı sağlayacak ,ekonomiye daha fazla katma değer ve daha fazla turist gelmesine katkı sağlayacak bu tür projeleri her zaman destekleyeceklerini dile getiren Aktunç, organizasyonun ülke turizmine önemli katkı yapacağına inanç belirtti.